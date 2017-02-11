Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России. Американский шпион считает, что попал в затруднительное положение после того, как его гражданство аннулировали. Об этом журналист спикер рассказал журналистам видеоподкаста Joe Rogan Experience.
Ранее я критиковал президента России, я подвергал критике российские законы о слежке
напомнил спикер
По мнению Сноудена, такие заявления однозначно не простили ему жизнь в стране, "которую он не выбирал". Изначально мужчина намеревался отправиться в Латинскую Америку, но он не успел это сделать. Власти США смогли отменить действие его паспорта прежде, чем беглец добрался до пункта назначения.
Сноуден добавил, что "трудно находится в оппозиции к политике правительства как в США, так и в России". Однако Эдвард назвал это необходимой мерой.
Ранее Piter.tv писал о том, что Сноуден порекомендовал чиновникам не пользоваться WhatsApp и Telegram.
Видео: YouTube/The Guardian, LastWeekTonight
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