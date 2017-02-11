Высказывания Сноудена против российской власти не позволили мужчине упростить жизнь в стране.

Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России. Американский шпион считает, что попал в затруднительное положение после того, как его гражданство аннулировали. Об этом журналист спикер рассказал журналистам видеоподкаста Joe Rogan Experience.

Ранее я критиковал президента России, я подвергал критике российские законы о слежке напомнил спикер

По мнению Сноудена, такие заявления однозначно не простили ему жизнь в стране, "которую он не выбирал". Изначально мужчина намеревался отправиться в Латинскую Америку, но он не успел это сделать. Власти США смогли отменить действие его паспорта прежде, чем беглец добрался до пункта назначения.

Сноуден добавил, что "трудно находится в оппозиции к политике правительства как в США, так и в России". Однако Эдвард назвал это необходимой мерой.

Ранее Piter.tv писал о том, что Сноуден порекомендовал чиновникам не пользоваться WhatsApp и Telegram.

Видео: YouTube/The Guardian, LastWeekTonight