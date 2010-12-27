Сноуден порекомендовал чиновникам не пользоваться WhatsApp и Telegram

Специалист порекомендовал использовать мессенджеры Signal и Wire.

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден призвал чиновников не пользоваться такими мессенджерами, как WhatsApp и Telegram. Об этом он рассказал в интервью французской радиостанции France Inter.

Сноуден отметил, что WhatsApp владеет Facebook, который постепенно стирает разные уровни защиты. По мнению бывшего сотрудника АНБ, не лучше и Telegram. Эти мессенджеры лучше, чем СМС, но все же пользоваться этими двумя приложениями крайне небезопасно.

Специалист порекомендовал использовать мессенджеры Signal и Wire, которые также являются бесплатными.

В 2017 году Сноуден прокомментировал сообщение о сотрудничестве с Россией.