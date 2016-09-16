МИД Франции отклонило запрос Сноудена о предоставлении убежища

Эдвард Сноуден предоставил западным газетам информацию о методах слежки американских спецслужб. В США ему грозит до 10 лет тюрьмы.

МИД Франции заявило, что "сейчас не время" предоставлять убежище экс-сотруднику ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдварду Сноудену. Об этом он заявил телеканалу CNews.

Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан напомнил, что Сноуден уже просил предоставить ему политическое убежище в 2013 году. Однако, тогда Париж "счел его запрос незначительным". С тех пор Жан-Ив Ле Дриан не отметил каких-либо изменений.

Напомним, Эдвард Сноуден предоставил западным газетам информацию о методах слежки американских спецслужб в интернете и о прослушке разговоров глав 35 стран. После этого Сноудену пришлось бежать в Гонконг, затем в Москву. В России Сноуден получил вид на жительство. В США экс-сотруднику ЦРУ грозит до 10 лет тюрьмы за шпионаж.

Ранее Сноуден порекомендовал чиновникам не пользоваться WhatsApp и Telegram.

Видео: YouTube/ FRANCE 24 English, ProductiehuisEU, MSNBC