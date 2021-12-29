Глава МИД Франции назвал переговоры Путина и Макрона откровенными

Жан-Ив Ле Дриан объяснил, для чего президент Франции приезжал в Москву.

Глава МИД Франции назвал переговоры российского лидера Владимира Путина и Эмманюэля Макрона откровенными. Об этом Жан-Ив Ле Дриан упомянул во время выступления на местной телерадиостанции France Inter. Дипломат считает, что встреча глав государства в Москве позволила прояснить позиции сторон.

Переговоры проведены с большой твердостью… То есть, было столкновение, просьба разъяснить позицию, с большой откровенностью. И если бы не было этого, то не было бы продолжающегося процесса. Я думаю, что цель этого визита в разъяснении позиций. Жан-Ив Ле Дриан, глава МИД Франции

Напомним, что французский лидер Эммануэль Макрон находился в Москве 7 февраля. В российской столице он провел пятичасовые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. На следующий день иностранец встретился в Киеве с главой Украины Владимиром Зеленским.

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Фото: YouTube / Télé Matin

