Глава МИД Франции заявил о необходимости новых санкций против России

Жан-Ив Ле Дриан заметил, что дополнительные ограничения будут обсуждаться на саммите ЕС.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о необходимости новых санкций против России. Соответствующее заявление министр по внешней политике сделал в рамках пресс-конференции, выступая в Таллине. Эксперт уточнил, что содержимое антироссийских дополнительных ограничений определится в ближайшее время в рамках саммита Евросоюза.

Мы думаем, что необходимо ввести новый пакет санкций против России. Это было решено на саммите в Версале, а также на последней встрече стран ЕС... Их содержимое будет определено в ближайшие дни. Жан-Ив Ле Дриан, глава МИД Франции

Напомним, что Запад ввел жесткие санкции против РФ из-за проведения специальной военной операции по демилитаризации Украины. В начале марта ЕС объявил о своем решении отключить семь российских банков от системы SWIFT. В "черный список" попали ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и государственная корпорация ВЭБ.РФ. Министр финансов Антон Силуанов заметил прессе, что недружественные страны заморозили Москве примерно половину (около 300 миллиардов долларов) из золотовалютных резервов России.

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Фото: YouTube / Организация Объединенных Наций