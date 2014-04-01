Матвиенко назвала оплату за газ в рублях правильным решением

Сенатор РФ считает, что президент РФ подробно объяснил, для чего нужно данное энергетическое решение.

По мнению председателя верхней палаты российского парламента, Москва ведет себя как ответственных поставщик энергетических ресурсов и участник международного сообщества даже при условиях жесткого западного санкционного воздействия. Сенатор напомнила о том, что все имеющиеся контракты исполняются в срок и в полном объеме. такой позицией политик поделилась с журналистами в рамках выступления на заседании Совета по вопросам газификации субъектов страны при СФ РФ.

Мне кажется, это очень правильное, патриотичное и экономически выгодное финансовое решение. Даже в условиях незаконных нелегитимных санкций мы ведём себя как ответственный член экономического сообщества. Валентина Матвиенко, сенатор РФ

Матвиенко подчеркнула, что решение России перевести в рубли расчеты по поставкам энергоресурсов с недружественными странами является для государства экономически выгодным. Она призвала не политизировать и не драматизировать ситуацию, связанное с суверенным решением властей. По мнению Матвиенко, заморозив золотовалютные резервы РФ, страны Запада своими действиями грубо нарушили правила глобальной торговли. Также Европа, по мнению сенатора, угрожает российской стороне тем, что в 2024-2025 годах откажется от услуг РФ в сфере поставок газа. В Совете Федерации призвали параллельно размышлять о переориентации ресурсов на альтернативные энергетические рынки.

Лавров назвал предложенную Россией схему оплаты за газ справедливой.

Фото и видео: Совет Федерации