Лавров назвал предложенную Россией схему оплаты за газ справедливой

Глава МИД РФ рассказал, что Запад хочет платить в валюте, но при этом арестовывает счета РФ за границей.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал предложенную Россией схему оплаты за газ недружественным странам в рублях справедливой. Такой информацией чиновник поделился на брифинге с иностранными журналистами в рамках рабочей поездки в Нью-Дели. Дипломат заметил, что президент РФ подписал соответствующий указ с требованиями, которые должны быть приемлемы для Запада.

Дело в том, что они расплачиваются с нами валютой, а потом арестовывают наши счета. То есть, схема, которая была предложена (Россией), справедлива. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров заявил, что переговоры РФ и Украины должны продолжиться.

Фото и видео: МИД России