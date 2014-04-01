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Лавров заявил, что переговоры РФ и Украины должны продолжиться
Сегодня, 13:00
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Лавров заявил, что переговоры РФ и Украины должны продолжиться

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Глава МИД РФ рассказал, что дело по соглашению с Киевом движется вперед.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что переговоры РФ и Украины должны продолжиться. С таким заявлением дипломат выступил в рамках совместного брифинга с коллегой из Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Эксперт подчеркнул, что в настоящее время Москва подготавливает собственную позицию  на вынесенные предложения Киева. Делегаты фиксируют продвижение вперед в контактах с украинской стороной. 

Переговоры должны продолжиться. Вы слышали, как комментировался последний раунд нашими переговорщиками в Стамбуле, где впервые украинская сторона положила на бумагу свое видение договоренностей. И эти договоренности должны сформироваться сначала.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

В первую очередь Россия надеется зафиксировать признание невозможности для Киева стать членом военного блока под управлением Североатлантического альянса. Также дипломаты обращают внимание и на безъядерный статус соседнего государства. "Больше понимания" Украина проявила и по ситуации с Донбассом и Крымом.

Генсек ООН раскритиковал Байдена за слова в адрес Путина.

Фото и видео: МИД России
 

Теги: гарантии безопасности, мид, нейтральный статус, переговоры, сергей лавров
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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