Глава МИД РФ рассказал, что дело по соглашению с Киевом движется вперед.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что переговоры РФ и Украины должны продолжиться. С таким заявлением дипломат выступил в рамках совместного брифинга с коллегой из Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Эксперт подчеркнул, что в настоящее время Москва подготавливает собственную позицию на вынесенные предложения Киева. Делегаты фиксируют продвижение вперед в контактах с украинской стороной.

Переговоры должны продолжиться. Вы слышали, как комментировался последний раунд нашими переговорщиками в Стамбуле, где впервые украинская сторона положила на бумагу свое видение договоренностей. И эти договоренности должны сформироваться сначала. Сергей Лавров, глава МИД РФ

В первую очередь Россия надеется зафиксировать признание невозможности для Киева стать членом военного блока под управлением Североатлантического альянса. Также дипломаты обращают внимание и на безъядерный статус соседнего государства. "Больше понимания" Украина проявила и по ситуации с Донбассом и Крымом.

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Фото и видео: МИД России

