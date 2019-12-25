Антониу Гутерреш рассказал о том, что не следует заниматься эскалацией конфликта.

Генсек ООН раскритиковал Байдена за слова в адрес Путина. Такое заявление дипломат сделал во время брифинга с журналистами. Корреспонденты попросили спикера оценить высказывание американского лидера о том, что его российский коллега не может оставаться на занимаемой должности (у власти). Он также призвал РФ к деэскалации конфликта на Украине.

Нам нужна деэскалация, будь то военная деэскалация или деэскалация риторики. Антониу Гутерреш, генсек ООН

Напомним, что Джо Байден в субботу 27 марта выступил в польской столице с продолжительной речью, посвященной ситуации на Украине. Выступление президента США содержало многочисленные обвинения в адрес российского руководства, а также главы страны из-за его решения о начале проведения специальной военной операции.

Лавров: Запад "наплевать хотел" на суверенное равенство государств.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных наций