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Лавров: Запад "наплевать хотел" на суверенное равенство государств
Сегодня, 12:15
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Лавров: Запад "наплевать хотел" на суверенное равенство государств

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Глава МИД РФ сообщил, что Запад "отменил" даже сам термин "международное право".

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что Запад "наплевать хотел" на суверенное равенство государств, а также - на международное право. Такое заявление министр сделал в рамках интервью для сербских журналистов. Мероприятие транслировалось в социальных сетях МИД РФ.

В общем-то, наплевать хотели наши западные коллеги, извините меня за грубое выражение, на суверенное равенство государств и на международные права в том числе.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Эксперт напомнил прессе о том, что иностранные коллеги отменили сам термин "международное право". Именно в нем содержался принцип уважения Устава ООН, а также принцип суверенного равенства всех стран.

Лавров: Запад всегда будет находить повод для санкций.

Фото и видео: МИД России

Теги: запад, мид, независимость, равенство, сергей лавров, суверенитет, устав оон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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