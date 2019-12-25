Лавров: Запад "наплевать хотел" на суверенное равенство государств

Глава МИД РФ сообщил, что Запад "отменил" даже сам термин "международное право".

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что Запад "наплевать хотел" на суверенное равенство государств, а также - на международное право. Такое заявление министр сделал в рамках интервью для сербских журналистов. Мероприятие транслировалось в социальных сетях МИД РФ.

В общем-то, наплевать хотели наши западные коллеги, извините меня за грубое выражение, на суверенное равенство государств и на международные права в том числе. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Эксперт напомнил прессе о том, что иностранные коллеги отменили сам термин "международное право". Именно в нем содержался принцип уважения Устава ООН, а также принцип суверенного равенства всех стран.

Лавров: Запад всегда будет находить повод для санкций.

Фото и видео: МИД России