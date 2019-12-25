Лавров: Запад всегда будет находить повод для санкций

Глава МИД РФ рассказал о том, что у страны много партнеров по всему миру.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров считает, что Запад всегда будет находить повод для внедрения новых санкций. Таким мнением чиновник поделился во время интервью для сербских изданий. По словам главы МИД РФ, Запад поставил перед собой задачу сдержать российское развитие как в стратегическом, так и геополитическом планах.

Я думаю, всегда будет найден повод, поскольку цель-то ведь не решить какую-то конкретную проблему…Поэтому умение Запада искать поводы нам хорошо известно. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Министр указал прессе на то, что у России огромное количество международных партнеров, поэтому речи об изоляции страны нет. Сейчас Москва видит "беспрецедентное давление" Евросоюза на Балканы. Регион рассчитывает привлечь третьи государства к антироссийским ограничениям. Лавров уточнил, что некоторые политики на Западе называют ситуацию тотальной войной против РФ.

Лавров: Россия не будет самоизолироваться.

Фото и видео: МИД России