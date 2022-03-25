Лавров: Россия не будет самоизолироваться

Россия не будет самоизолироваться от международного сообщества, а планирует и дальше сотрудничать со своими партнерами и союзниками. Такое заявление сделал глава российского внешнеполитического ведомства во время выступления на заседании правления Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова. Запись речи министра размещена в социальных сетях МИД РФ.
Скажу больше, мы и самоизолироваться не собираемся, у нас в мире много друзей, союзников, партнеров, огромное количество объединений, в которых Россия работает со странами всех континентов, и мы будем продолжать это делать.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Лавров заявил о кульминации политики Запада по сдерживанию России.
Фото и видео: МИД России
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