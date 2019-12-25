Глава МИД РФ назвал "апогей" международного недопонимания.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о кульминации политики Запада по сдерживанию России. Такой информацией чиновник поделился с участниками заседания Попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии им. Горчакова. Запись речи чиновника размещена в социальных сетях МИД РФ. Эксперт полагает, что на текущий момент международная обстановка накалилась до предела.

Международная обстановка накалилась до предела, по сути дела мы наблюдаем кульминацию той политики сдерживания России, которую проводил Запад в течение длительного времени. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Эксперт уточнил прессе, что апогеем русофобской линии Запада стала поддержка Вашингтоном и Брюсселем киевского режима.

Лавров: тема военно-биологической деятельности США станет постоянно играющей в СБ ООН.

Фото и видео: МИД России