Глава МИД РФ рассказал о том, какие угрозы Москва видит на Украине и Западе.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров рассказал о том, что тема военно-биологической деятельности США станет постоянно играющей в Совете Безопасности ООН. Таким мнением чиновник поделился с участниками заседания попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова. Запись выступления опубликована в социальных сетях МИД РФ. Спикер подчеркнул, что тема напрямую имеет отношение к международным угрозам безопасности.

Мы эту проблему поставили в Совете Безопасности ООН, и это не разовая постановка, эта тема станет у нас постоянно играющей, потому что это напрямую связано с рисками и угрозами для международного мира и безопасности. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Российский министр по иностранным делам добавил, что Россия выражает глубочайшее беспокойство относительно намерений Украины обладать атомным и ядерным потенциалами. В ряд имеющихся угроз встала и реализуемая Пентагоном военно-биологическая программа, распространенная в лабораториях по всей территории Украины. Речь идет о создании сети из трех десятков исследовательских учреждений.

Лавров: России объявили гибридную, тотальную войну.

Фото и видео: МИД России