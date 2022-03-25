Лавров: России объявили гибридную, тотальную войну

Глава МИД РФ рассказал о том, что не все страны имеют позицию коллективного Запада.

Лавров заявил, что России объявили гибридную, тотальную войну. Такой информацией с журналистами поделился глава российского внешнеполитического ведомства на заседании правления Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова. Запись выступления чиновника показана в социальных сетях МИД РФ. По мнению министра, Запад не скрывает своих намерений в том, чтобы задушить и уничтожить российскую экономику.

Этот термин, которая использовала гитлеровская Германия, сейчас произносят многие европейские политики, когда говорят о том, что они хотят сделать с РФ. Цели не скрываются, они декларируются публично. Сергей Лавров, глава МИД РФ

По мнению российского министра, подавляющее количество стран, не входящих в такое понятие как коллективный Запад, не хотят присоединяться в аль нсу на мировой арене и не позволяют ему "играть в одни ворота". Сергей Лавров добавил, что это происходит несмотря на имеющую место пропаганду, которая "жонглирует цифрами голосов" за провокационные резолюции в ООН.

Лавров назвал желание Запада вернуть однополярный мир иллюзией.

Фото и видео: МИД России