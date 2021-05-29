Лавров назвал желание Запада вернуть однополярный мир иллюзией

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров считает, что желание Запада вернуть однополярный мир на самом деле является лишь иллюзией того, что это возможно. Таким мнением чиновник поделился с журналистами во время общения с президентом Абхазии Асланом Бжанией.
Стремление Запада сохранить свое доминирование в международных делах, подчинить себе все и вся и вернуть однополярный мир - это, конечно, иллюзии…эти устремления вызывают серьезнейшее напряжение в международных отношениях.
Сергей Лавров, глава МИД России
Руководитель российского дипломатического ведомства добавил, что Москва совместно со своими партнерами и союзниками противодействует Западу в этом стремлении.
Лавров заявил о праве россиян покинуть страну.
Фото и видео: МИД России
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