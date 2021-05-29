Лавров назвал желание Запада вернуть однополярный мир иллюзией

Глава МИД РФ сообщил о противодействии в данном стремлении Запада.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров считает, что желание Запада вернуть однополярный мир на самом деле является лишь иллюзией того, что это возможно. Таким мнением чиновник поделился с журналистами во время общения с президентом Абхазии Асланом Бжанией.

Стремление Запада сохранить свое доминирование в международных делах, подчинить себе все и вся и вернуть однополярный мир - это, конечно, иллюзии…эти устремления вызывают серьезнейшее напряжение в международных отношениях. Сергей Лавров, глава МИД России

Руководитель российского дипломатического ведомства добавил, что Москва совместно со своими партнерами и союзниками противодействует Западу в этом стремлении.

Лавров заявил о праве россиян покинуть страну.

Фото и видео: МИД России