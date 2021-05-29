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Лавров назвал желание Запада вернуть однополярный мир иллюзией
Сегодня, 11:41
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Лавров назвал желание Запада вернуть однополярный мир иллюзией

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Глава МИД РФ сообщил о противодействии в данном стремлении Запада.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров считает, что желание Запада вернуть однополярный мир на самом деле является лишь иллюзией того, что это возможно. Таким мнением чиновник поделился с журналистами во время общения с президентом Абхазии Асланом Бжанией.

Стремление Запада сохранить свое доминирование в международных делах, подчинить себе все и вся и вернуть однополярный мир - это, конечно, иллюзии…эти устремления вызывают серьезнейшее напряжение в международных отношениях.

Сергей Лавров, глава МИД России

Руководитель российского дипломатического ведомства добавил, что Москва совместно со своими партнерами и союзниками противодействует Западу в этом стремлении.

Лавров заявил о праве россиян покинуть страну.

Фото и видео: МИД России

Теги: абхазия, запад, иллюзия, мид, однополярный мир, сергей лавров
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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