Он отметил, что нынешние события вызвали большую дискуссию в обществе.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о праве россиян покинуть страну на фоне событий на Украине. Об этом он высказался на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером.

Лавров отметил, что нынешние события вызвали большую дискуссию в обществе. Он также отметил, что после того, как стало ясно, чего стоят заверения Запада, у каждого жителя России есть право сделать свой выбор.

Если те, кто хочет выбрать проживание в другой стране, приходят к такому решению - это вполне в соответствии с нашим законодательством. Сергей Лавров, глава МИД России

Ранее Лавров заявил, что Россия не может полагаться на выполнение Киевом гумобязательств

Видео: МИД России