Глава МИД России Сергей Лавров заявил о праве россиян покинуть страну на фоне событий на Украине. Об этом он высказался на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером.
Лавров отметил, что нынешние события вызвали большую дискуссию в обществе. Он также отметил, что после того, как стало ясно, чего стоят заверения Запада, у каждого жителя России есть право сделать свой выбор.
Если те, кто хочет выбрать проживание в другой стране, приходят к такому решению - это вполне в соответствии с нашим законодательством.
Сергей Лавров, глава МИД России
Ранее Лавров заявил, что Россия не может полагаться на выполнение Киевом гумобязательств
Видео: МИД России
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