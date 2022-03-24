Лавров: Россия не может полагаться на выполнение Киевом гумобязательств

Глава МИД РФ рассказал, что Украина может не выполнить добросовестно обязательства по гуманитарному праву.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров считает, что Россия не может полагаться на добросовестное выполнение Киевом взятых на себя международных гуманитарных обязательств. Такой информацией чиновник поделился на совместной пресс-конференции в Москве с президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером.

Конечно, мы рассчитываем, что будут приняты меры по обеспечению информационного обмена по каналам МККК таким образом, чтобы это происходило в интересах решения проблем, а не для их политизации. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Российский министр выразил надежду на то, что работа и посредничество МККК на Украине принесет свои плоды в вопросе гуманитарного права.

Лавров: на Западе "не балуют своих зрителей фактами".

Фото и видео: МИД России