Лавров: на Западе "не балуют своих зрителей фактами"

Глава МИД РФ привел несколько фактов, когда страны обвиняли РФ без доказательств.

Глава российского внешнеполитического ведомства считает, что западные представители не предоставляют фактов, поэтому за ними обращаются к России. Такое мнение на пресс-конференции с журналистами по результатам встречи с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером сделал Сергей Лавров. Чиновник привел в качестве примера своих слов ту ситуацию, при которой американский делегат в Совете Безопасности ООН назвал ложью заявления РФ о биологических лабораториях Пентагона, расположенных на Украине.

Это один из многочисленных примеров, который может объяснить, почему, когда нужно узнать факты, обращаются, как правило, к нашему постоянному представителю, а не к представителям западных стран, которые, прямо скажем, фактами совсем не балуют своих зрителей. Сергей Лавров, глава МИД РФ

В МИД РФ уточнили, что Запад не предоставлял доказательств, обвиняя Россию в ряде ситуаций. В частности, по мнению Сергея Лаврова, в этом случае можно говорить о highly likely и отравлении Алексея Навального, а также о сбитом малайзийским Boeing в небе над Донбассом.

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Фото и видео: МИД России