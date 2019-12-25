Песков: у министра обороны Шойгу нет времени для медийной активности

Пресс-секретарь президента РФ попросил не слушать СМИ и обратиться с этим вопросом в Минобороны.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу не может уделять время медийной активности, так как у него много забот, связанных с военной спецоперацией России на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались у Пескова о слухах, связанных с проблемами со здоровьем у министра. Пресс-секретарь президента РФ попросил не слушать СМИ и обратиться с этим вопросом в Минобороны.

Напомним, что СМИ указывали на то, что Шойгу с 11 марта не появлялся в публичном пространстве. Неподтвержденные источники говорили, что у него есть проблемы с сердцем. Комментарии в Минобороны по этому вопросу не поступали.

Ранее мы сообщили, что МИД РФ Сергей Лавров обратил внимание на попытку Запада в ООН политизировать гуманитарные вопросы на Украине.

Фото: Telegram / скриншот РИА Новости