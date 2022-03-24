Лавров: Запад в ООН пытается политизировать гуманитарные вопросы на Украине

Российская сторона представила документ, одобрение которого могло бы решить многие проблемы на земле, с которыми в том числе сталкивается команда МККК на Украине.

Министр иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров заявил, что западные государства в ООН пытаются всеми силами политизировать гуманитарные вопросы на Украине. В их интересах придать им антироссийский характер. Об этом глава внешнеполитического ведомства РФ сообщил в четверг на переговорах Москвы с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Петром Маурером.

Лавров напомнил о вчерашнем голосовании по резолюции. Он подчеркнул, что российская сторона представила документ, одобрение которого могло бы решить многие проблемы на земле, с которыми в том числе сталкивается команда МККК на Украине. По словам главы МИД РФ, российская сторона заинтересована в снятие искусственных препятствий для помощи мирным жителям. Также она выступает за устранение накапливающихся гуманитарных проблем на Украине.

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Видео: МИД России