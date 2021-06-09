YouTube восстановил доступ к каналам Гостелерадиофонда

Каналы разблокировали поздним вечером 23 марта.

Видеохостинг YouTube восстановил доступ к каналам "Советское телевидение. Гостелерадиофонда" и "Советское радио. Гостелерадиофонд". Об этом сообщил Telegram-канал "Советское ТВ и радио".

Каналы разблокировали поздним вечером 23 марта. Напомним, что видеохостинг ограничил доступ к вышеперечисленным аккаунтам десять дней назад. Роскомнадзор потребовал от компании Google немедленно их разблокировать. На эти YouTube-каналы подписаны почти 3 млн человек. Они обеспечивают доступ аудитории к коллекции архивных телевизионных и радиоматериалов ХХ века.

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