Экс-глава США вспомнил забавный случай с "белым флагом" для Ангелы Меркель.

Дональд Трамп назвал ФРГ заложницей России из-за позиции по "Северному потоку — 2". Об этом бывший американский президент рассказал в интервью местному телеканалу Fox Business. Политик выступил с критикой немецкого руководства в отношении реализации российского энергетического проекта. Экс-глава Белого дома отметил, что пытался уговорить свою коллегу Ангелу Меркель не выдавать разрешение на прокладку трубопровода в территориальных водах ФРГ.

У них было множество конфликтов на протяжении столетий, они сражались между собой по многочисленным поводам. И я заявил тогда: "Я не верю, что вы это делаете". Дональд Трамп, экс-президент США

Политик вспомнил в эфире канала о том, что на одной из встреч в шутку вручил Ангеле Меркель белый флажок. В тот момент немецкая чиновница спросила у Трампа для чего не выдал ей флаг. Американец ответил, что для ситуации, когда придет момент капитулировать перед российской стороной из-за сделки по газу.

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Фото и видео: Fox Business