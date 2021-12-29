Нацсобрание Франции отклонило призыв предоставить убежище Ассанжу

Против документа выступили 31 парламентарий, "за" - только 17.

Национальное собрание Франции отклонило проект резолюции к правительству предоставить политическое убежище Джулиану Ассанжу. За поддержку документа высказались только 17 парламентариев, "против" был 31 человек. Ранее резолюция была внесена на изучение в нижнюю палату законодательного органа Парижа группой политиков. В их числе - Женнифер де Теммерман, Седрик Виллани, Франсуа Рюффен, Жан Лассаль.

Ассанж уже более десяти лет подвергается судебному, а на самом деле политическому преследованию со стороны Соединенных Штатов. авторы инициативы в документе

Активисты предлагали правительству Франции, как руководства страны, которое защищает свободу прессы и личности, предоставить убежище Джулиану Ассанжу, который раскрыл миру информацию о незаконных действиях, проводимых со стороны Вашингтона. В частности, в его расследованиях говорилось, что американцы следят за сотрудниками Елисейского дворца.

Напомним, что высокий суд Лондона 10 декабря 2021 года удовлетворил апелляцию США на предыдущее решение инстанции, которое запрещало экстрадицию Ассанжа.

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