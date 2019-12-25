Трамп объяснил, почему не помиловал Сноудена и Ассанжа

Экс-глава США считает, что на родине у этих подозреваемых есть серьезные враги.

Бывший американский президент Дональд Трамп объяснил, почему не помиловал Эдварда Сноудена и Джулиана Ассанжа. Бывшему сотруднику Агентства национальной безопасности США и основателю портала WikiLeaks грозят серьезные сроки заключения на родине. По мнению политика, у этих уголовных дел есть две стороны. Экс-глава Белого дома подчеркнул, что в первом случае речь шла о шпионской сделке, а во втором - о человеке, который раскрыл настоящую коррупционную схему. Заявление Трамп сделал в интервью местной журналистке Кэндис Оуэнс для онлайн-портала The Daily Wire

Относительно одного из этих дел - не скажу, какого именно - у меня были более сильные чувства. Я мог бы сделать это, но скажу так - есть люди с разными точками зрения на этот вопрос. И есть плохие люди на одной стороне. И я решил, что пусть суд сделает свою работу. Дональд Трамп, политик США

Напомним, что в США Сноудену инкриминируется нарушение двух статей законодательства, связанные со шпионажем. В случае его возвращения в страну мужчине будет грозить лишение свободы на срок до 10 лет. А Ассанжа обвиняют в преступлениях, касающегося крупнейшего случая раскрытия секретной информации. По совокупности предъявленных обвинений ему грозит до 175 лет тюремного заключения.

Дональд Трамп назвал Си Цзиньпина убийцей.

Фото: Белый дом