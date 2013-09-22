Дональд Трамп назвал Си Цзиньпина убийцей

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал лидера Китая Си Цзиньпина убийцей. Такое мнение он выразил в эфире телевизионного канала Fox News.
В ходе своего выступления политик заявил, что у него были хорошие отношения с Си Цзиньпином. Трампа перебила журналистка, назвав председателя КНР "убийцей".
Он – убийца. Но у меня были замечательные отношения с ним. Когда пришел коронавирус – это отдельная история. Потому что они [Китай] разрушили весь мир.
Дональд Трамп, экс-президент США
По его словам, Пекин обязан выплатить репарации в 60 триллионов долларов в качестве частичной компенсации из-за пандемии коронавируса. Трамп отметил, что "Китай экономически грабил" Соединенные Штаты на протяжении долгого времени, нанося стране ущерб в 500 миллиардов долларов ежегодно.
Ранее Трамп заявил, что пишет книгу о своей работе в Белом доме.
Видео: Fox News
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