Дональд Трамп назвал Си Цзиньпина убийцей

Он потребовал от Китая частичные репарации за пандемию COVID-19 в размере 60 трлн долларов.

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал лидера Китая Си Цзиньпина убийцей. Такое мнение он выразил в эфире телевизионного канала Fox News.

В ходе своего выступления политик заявил, что у него были хорошие отношения с Си Цзиньпином. Трампа перебила журналистка, назвав председателя КНР "убийцей".

Он – убийца. Но у меня были замечательные отношения с ним. Когда пришел коронавирус – это отдельная история. Потому что они [Китай] разрушили весь мир. Дональд Трамп, экс-президент США

По его словам, Пекин обязан выплатить репарации в 60 триллионов долларов в качестве частичной компенсации из-за пандемии коронавируса. Трамп отметил, что "Китай экономически грабил" Соединенные Штаты на протяжении долгого времени, нанося стране ущерб в 500 миллиардов долларов ежегодно.

Ранее Трамп заявил, что пишет книгу о своей работе в Белом доме.

Видео: Fox News