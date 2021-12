Newsmax TV узнал о готовящихся мемуарах 45-го президента США.

Бывший американский президент Дональд Трамп пишет книгу о своей работе в Белом доме. Такое заявление политик сделал в интервью местным журналистам с телеканала Newsmax TV. Экс-глава администрации США планирует издать собственные мемуары о четырехлетнем сроке управления государством. По мнению гостя программы, его книга уже сейчас вызывает значительный интерес у изданий. Однако точных сроков выхода проекта в свет на данный момент Трамп назвать не смог. Он также ничего не сказал насчет тем и вопросов, которые поднимет.

Да, я пишу их. Вот увидите - это будет очень сильная вещь. Дональд Трамп, экс-президент США

Напомним, что Дональд Трамп занимал пост президента США с 2017 по 2021 год. Республиканский представитель за свою жизнь уже выпустил более десятка книг. Самой известной его работой стало "Искусство заключать сделки" (The Art of the Deal, 1987). Она создана в соавторстве с американским журналистом Тони Шварцем. После выхода в свет книга продержалась в списке бестселлеров газеты The New York Times свыше трех месяцев.

Фото: Newsmax TV.