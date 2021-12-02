Трамп: После прихода Байдена к власти влияние США сократилось до минимума

Экс-президент США оценил политику, которую проводит его преемник.

Дональд Трамп заявил, что после прихода Байдена к власти влияние США сократилось до минимума. Политик дал интервью журналистам с британского телеканала GB News. Гость программы оценил позицию Америки после того, как главой администрации стал Джо Байден. Спикер уверен, что на данный момент международная обстановка обострилась из-за ослабления роли Белого дома.

Мне кажется, что Америка сейчас находится в низшей точке за всю свою историю. Не думаю, что мы когда-либо были в подобном положении, нас больше не уважают. Дональд Трамп, экс-президент США

Бывший глава государства напомнил прессе, что во время его правительства над Тайванем не летали китайские боевые самолеты. Также, по словам Трампа, у США на тот момент не было проблем с российской стороной. Политик упомянул свои хорошие отношения с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Спикер считает, что сейчас же Вашингтону приходится выпрашивать нефть у партнеров из Саудовской Аравии, Москвы и стран ОПЕК. Трамп увидел в этой проблеме ответственность Байдена, который начал вести зеленую энергетическую политику. Из-за этого враги страны якобы мешают государству использовать собственные нефтяные и газовые ресурсы и ставят Вашингтон в невыгодное положение.

Трамп обвинил Меган Маркл в неуважении к британской королевской семье.

Фото и видео: GB News

