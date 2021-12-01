Экс-глава США считает, что Маркл разрушила связь принца Гарри с семьей.

Бывший американский президент Дональд Трамп обвинил Меган Маркл в неуважении к британской королевской семье. Такое заявление политик сделал в интервью экс-лидеру Партии Brexit Найджелу Фаражу на местном телеканале GB News. Гость программы полагает, что супруга принца Гарри неуважительно себя повела раскрыв детали событий, происходивших в Букингемском дворце.

Я не являюсь ее поклонником. Никогда не был, с первого же дня. Я думаю, что Гарри ужасно используют, однажды он пожалеет об этом. Я думаю, что она ведет себя очень неуважительно по отношению к королевской семье и, что более важно, к самой королеве. Дональд Трамп, экс-президент США

Трамп уверен, что Меган Маркл способствовала разрушению отношений принца Гарри с королевской семьей. Он уверен, что сложившаяся ситуация причиняет боль Елизавете II. Саму королеву Британии Трамп охарактеризовал как "великую женщину и историческую личность". Ему приходилось дважды встречаться с ней - в 2018 и 2019 годах.

Елизавета II разрезала торт саблей перед саммитом G7.

Фото и видео: GBNews