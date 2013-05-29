Елизавета II разрезала торт саблей перед саммитом G7

Она посчитала, что "так необычнее".

Королева Великобритании Елизавета II на вечере в рамках саммита G7 разрезала торт с помощью сабли. Видео было опубликовано агентством Reuters.

По данным СМИ, орудие для разрезания церемониального торта королеве предоставил лорд-наместник Корнуолла Эдвард Болито. Елизавете II напомнили, что есть нож, однако она решила поступить иначе.

Я знаю, что есть, но так необычнее. Елизавета II, королева Великобритании

После этого она вернула меч лорду, взглянула на торт и прокомментировала, что "вот теперь хорошо, вошел как по маслу". Свидетелями этого события стали невестка королевы Камилла Паркер-Боулз и жена ее внука Кейт Миддлтон.

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Видео: Telegram/LIFE SHOT