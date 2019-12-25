У принца Гарри и Маркл родилась дочь Лилибет Диана

Лилибет родилась 4 июня в 11:40 в Санта-Барбаре, штат Калифорния. Вес девочки 3490 граммов.

У принца Гарри и Меган Маркл родилась дочь, говорится в заявлении герцога и герцогини Сассекских. Девочку назвали Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор.

Лилибет родилась 4 июня в 11:40 в Санта-Барбаре, штат Калифорния. Вес девочки 3490 граммов.

Принц Гарри и Меган Маркл назвали дочь в честь ее прабабушки, королевы Елизаветы II, семейное прозвище которой – Лилибет. Второе имя – Диана – родители дали в дань уважения ее покойной бабушке, принцессе Диане.

С пополнением в семействе герцога и герцогиню Сассекских поздравила Елизавета II.

Недавно принц Гарри в интервью рассказал о проблемах с наркотиками и ментальном здоровье.

Фото: Instagram/ @meghanmarkle_official