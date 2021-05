Сервис Apple TV+ опубликован новое интервью Опры Уинфри с британским принцем.

Принц Гарри рассказал о проблемах с наркотиками и ментальном здоровье Опре Уинфри. Британский представитель королевской семьи сообщил журналистке о своих проблемах в рамках программы The Me You Can"t See, размещенной на стриминговом сервисе Apple TV+.

Внук Елизаветы II признался, что долгое время употреблял наркотики и алкоголь. Он начал злоупотреблять веществами после гибели матери - принцессы Дианы. Период с 2012 по 2016 года принц Гарри считает для себя "кошмарным временем". Он регулярно испытывал тревогу и панику. За один день молодой человек мог выпить недельную норму спиртного. Гость программы заметил, что переломным моментом для него стала встреча с актрисой Меган Маркл. С девушкой он познакомился на свидании вслепую.

С 2016 года принц впервые начал посещать сеансы психотерапии, чтобы иметь возможность построить с возлюбленной семейные отношения.

Принц Гарри стал продюсером фильма о психическом здоровье.

Видео: Apple TV+