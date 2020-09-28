Принц Гарри стал продюсером фильма о психическом здоровье

Принц Гарри спродюсерировал фильм "Я, которого ты не видишь", рассказывающий о психическом здоровье знаменитых людей. Премьера состоится 21 мая на Apple TV+.
В фильме популярная телеведущая Опра Уинфри беседует со знаменитостями, которые страдают от различных психических проблем. В частности, она говорит с певицей Леди Гагой, актрисой Гленн Клоуз и баскетболистом Демаром Дерозаном. В съемках приняли участие 14 экспертов, специализирующихся на психическом здоровье человека.
Опра уверена, что когда речь идет о ментальном здоровье, у каждого есть история, которой можно поделиться. Она подчеркнула, что только в США каждый пятый страдает каким-то психологическим заболеванием.
Ранее Елизавета II выбрала сторону в конфликте принцев Гарри и Уильяма.
Фото: Instagram / princeharryofengland
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