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Елизавета II выбрала сторону в конфликте принцев Гарри и Уильяма
Сегодня, 9:29
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nastya960

Елизавета II выбрала сторону в конфликте принцев Гарри и Уильяма

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Братья поссорились, когда принц Гарри и его жена Меган Маркл уехали в США.

Королева Елизавета II встала на сторону принцев Уильяма и Чарльза в их конфликте с принцем Гарри. Об этом сообщил Daily Mail со ссылкой на свои источники.

По словам источника, Елизавета II была разочарована некоторыми аспектами интервью, которое Гарри и Меган Маркл дали американской телеведущей Опре Уинфри.

Уильям, Гарри и их отец Чарльз встретились после похорон принца Филиппа (супруга королевы). Они попытались наверстать упущенное за эти месяцы.

Братья поссорились, когда принц Гарри и его жена Меган Маркл уехали в США. После отъезда Гарри был лишен финансовой поддержки, принц Чарльз несколько месяцев не разговаривал с сыном. После интервью раскол между братьями лишь усилился.

Фото: Instagram / @theroyalfamily

Теги: елизавета ii, меган маркл, принц гарри
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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