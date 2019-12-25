Опра Уинфри исключила Елизавету II из списка расистов Букингемского дворца

В Букингемском дворце было немало опасений и споров на тему того, насколько темной может быть цвет кожи Арчи. Сама Меган Маркл наполовину является афроамериканкой.

Телеведущая Опра Уинфри, пригласившая на интервью принца Гарри и его супругу Меган Маркл, уточнила, что прозвучавшие во время разговора обвинения в расизме в адрес королевской семьи не относились к Елизавете II и ее мужу принцу Филиппу.

Во время интервью Меган Маркл рассказала, что во время жизни в Британии она задумывалась о самоубийстве. Также она поведала, что в Букингемском дворце было немало опасений и споров на тему того, насколько темной может быть цвет кожи Арчи. Сама Меган наполовину является афроамериканкой.

Уже после выхода интервью Опра Уинфри уточнила, что внешний вид будущего первенца герцогской четы не обсуждала ни королева Елизавета II, ни ее супруг Филипп. Сама Меган Маркл назвать имена расистов из королевской семьи отказалась, заявив, что это может "нанести им серьезный ущерб".

Также в интервью стало известно, что принц Гарри тайно женился на Меган Маркл за три дня до официального бракосочетания.

Фото: Instagram/ @meghanmarkle_official