Принц Гарри тайно женился на Меган Маркл за три дня до официального бракосочетания

Также принц Гарри и Меган Маркл в интервью раскрыли пол второго ребенка.

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл раскрыли некоторые детали своей биографии в интервью известной американской телеведущей Опре Уинфри.

Так супруги рассказали, что они тайно поженились за три дня до официальной свадьбы. Как рассказала Меган Маркл, официальная свадьба была для всего мира, но они хотели сделать это для себя, вдвоем. На частной церемонии не было ни друзей, ни близких.

Также принц Гарри и Меган Маркл раскрыли пол второго ребенка – у них будет девочка. О второй беременности стало известно в конце февраля. В 2019 году у супругов родился сын Арчи. Но вероятнее всего, принцем ребенок не станет, так как королевская семья обеспокоена его цветом кожи.

Фото: Instagram/ @misanharriman