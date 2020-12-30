Принц Гарри и Меган Маркл во второй раз станут родителями

Фотограф и друг четы Мисан Харриман в своем Instagram опубликовал снимок, на котором виден округлившийся живот Меган Маркл.

Принц Гарри и его жена Меган Маркл ждут второго ребенка. Об этом журналу People и телеканалу Sky News рассказала представитель четы.

Можем подтвердить, что Арчи станет старшим братом. Герцог и герцогиня Сассекские счастливы, что ждут второго ребенка.

Фотограф и друг четы Мисан Харриман в своем Instagram опубликовал снимок, на котором виден округлившийся живот Меган Маркл.

СМИ отмечают, что будущий ребенок пары станет восьмым в очереди на британский престол. Также он станет десятым правнуком британской королевы Елизаветы II. Первый раз принц Гарри и Меган Маркл стали родителями 6 мая 2019 года, в 2020 году стало известно, что у Меган произошел выкидыш.

Фото: Instagram/ @meghanmarkle_official; Instagram/ @misanharriman