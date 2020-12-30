Принц Гарри и его жена Меган Маркл ждут второго ребенка. Об этом журналу People и телеканалу Sky News рассказала представитель четы.
Можем подтвердить, что Арчи станет старшим братом. Герцог и герцогиня Сассекские счастливы, что ждут второго ребенка.
Фотограф и друг четы Мисан Харриман в своем Instagram опубликовал снимок, на котором виден округлившийся живот Меган Маркл.
СМИ отмечают, что будущий ребенок пары станет восьмым в очереди на британский престол. Также он станет десятым правнуком британской королевы Елизаветы II. Первый раз принц Гарри и Меган Маркл стали родителями 6 мая 2019 года, в 2020 году стало известно, что у Меган произошел выкидыш.
Фото: Instagram/ @meghanmarkle_official; Instagram/ @misanharriman
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все
Здрaвствуйте. Прошу о помощи.
Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.
Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.
Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну 100%!
Мой номер кaрты: 5336 6901 6070 9624
Заранее большое человеческое спaсибо.