Вторая беременность Меган Маркл закончилась выкидышем

Она сама сообщила об этом в собственной колонке.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл заявила, что летом у нее произошел выкидыш. Об этом она написала в колонке для The New York Times.

Меган Маркл написала, что это произошло после переезда в США, в июле. Она почувствовала сильную боль после того, как поменяла подгузник своему сыну Арчи. Когда это произошло, герцогиня прижала к себе ребенка и начала петь веселую колыбельную, хотя поняла, что с ней происходит. Маркл отправилась в больницу вместе с мужем принцем Гарри. Оба они плакали из-за общей потери.

Герцогиня Сассекская отметила, что многие беременности заканчиваются выкидышами, но мало кто об этом говорит из-за табуированности темы в обществе. Маркл призвала людей делиться этим, чтобы помочь исцелиться не только конкретному человеку, но и обществу в целом.

Осенью инсайдеры сообщили о второй беременности Меган Маркл.

Фото: Instagram/ meghanmarkle_official