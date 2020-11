Инсайдеры сообщают о второй беременности Меган Маркл

По утверждению источника Star, Гарри и Меган пытаются сохранить беременность в секрете, чтобы избежать ажиотажа в прессе.

Герцогиню Сассекскую Меган Маркл заподозрили в том, что она скрывает вторую беременность. Поводом для слухов стала публикация в американском журнале Star.

На обложке свежего номера изображены принц Гарри и его супруга, надпись же гласит: "Меган на шестом месяце беременности". В самой статье авторы ссылаются на анонимный источник, который утверждает, что у Меган уже довольно большой срок, около шести месяцев.

По утверждению источника Star, Гарри и Меган пытаются сохранить беременность в секрете, чтобы избежать ажиотажа в прессе. Меган якобы носит более свободную одежду, а принц Гарри планирует совершить тайный визит в Великобританию, чтобы лично сообщить обо всем Елизавете II.

Слухи о беременности усилились в четверг, 29 октября, после очередного судебного решения по конфликту между Маркл и британским изданием The Mail on Sunday. Associated Press передает, что по просьбе Меган Маркл разбирательство было отложено на девять месяцев. Причину переноса заседания было решено засекретить.

