Netflix сообщил об актерских планах Меган Маркл

Жена принца Гарри не планирует возвращаться к актерской карьере.

Генеральный директор Netflix Рид Хастингс рассказал об актерских планах Меган Маркл. Он заявил, что она не собирается возвращаться к актерской карьере. Об этом сообщает Etcanada.

По словам Хастинга, Меган Маркл и принц Гарри будут выступать главным образом в качестве продюсеров. Они уже создали свою продюсерскую компанию, которая заключила крупный контракт с Netflix. Семейная пара планирует заниматься производством художественных и документальных фильмов, сериалов, шоу и детских передач для Netflix.

Контракт со стриминговым сервисом был заключен на несколько лет. Семейная пара может появиться в одной из документальных программ.

Слухи о том, что Меган Маркл может вернуться к актерской карьере, появились именно после заключения контракта с Netflix. В настоящий момент паре необходимо выплатить ипотеку за дом в Санта-Барбаре. За первый фильм Маркл предлагали 50 млн долларов, когда как за ипотеку нужно внести 9,5 млн долларов.

Ранее мы писали, что принц Гарри пожалел о своем переезде в Соединенные Штаты.

Фото: Instagram / meghanmarkle_official