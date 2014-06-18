МИД Франции: санкции ЕС не должны наносить вред поставкам продовольствия

Жан-Ив Ле Дриан призвал ООН и Евросоюз помочь сельскому хозяйству Украины.

МИД Франции заявил, что санкции ЕС не должны наносить вред поставкам продовольствия. Соответствующее обращение к подписчикам в собственных социальных сетях разместил глава внешнеполитического ведомства Жан-Ив Ле Дриан. Он призвал Брюссель не оказывать давление на сферу продуктов питания.

Целью тщательной работы, проводимой ЕС, являются гарантии того, что наши экономические санкции не нанесут удара по поставкам продовольствия. Жан-Ив Ле Дриан, глава МИД Франции

Политик добавил, что украинский кризис ударит по мировым продовольственным рынкам, которые достигнут таких уровней, которые ранее не регистрировались в странах. Дипломат напомнил французам о том, что на текущий момент продовольственный дефицит испытывают на себе свыше 800 миллионов человек. Киев является одним из ведущих поставщиков продовольствия в мире. Франция призывает Евросоюз и Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН оказать поддержку агропромышленному сектору.

31 энергокомпания попала под ответные санкции России.

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