31 энергокомпания попала под ответные санкции России

В частности, в российском санкционном списке - компании Gazprom Germania GmbH, Gazprom Schweiz AG, Gazprom Marketing & Trading USA Inc, Vemex, Wingas, EuRoPol GAZ.

В среду, 11 мая, правительство РФ утвердило перечень компаний, в отношении которых вводятся ответные санкции. Постановление опубликовали на официальном сайте правовой информации, передает ТАСС.

В список вошла 31 компания из ФРГ, Франции и других европейских стран, а также из США и Сингапура. Отметим, что среди них бывшие европейские дочерние компании "Газпрома", трейдеры и операторы подземных хранилищ газа.

В частности, в российском санкционном списке - компании Gazprom Germania GmbH, Gazprom Schweiz AG, Gazprom Marketing & Trading USA Inc, Vemex, Wingas, EuRoPol GAZ.

В этом году 31 марта группа "Газпром" остановила участие в германской компании Gazprom Germania Gmbh и всех принадлежащих ей активах, в числе которых Gazprom Marketing & Trading Ltd. Холдингу больше не принадлежит зарегистрированное в Петербурге дочернее предприятие "Газпром экспорт бизнес-сервисы", которое является единственным учредителем Gazprom Germania GmbH. В российском холдинге заявляли, что эти компании должны прекратить использование товарных знаков "Газпрома".

Ранее мы писали, что депутат Европарламента указал на возросшую выгоду России от нефти и газа из-за санкций ЕС. Тьерри Мариани подчеркнул, что эмбарго на нефть и газ позволяет России зарабатывать деньги. При этом, европейские страны несут убытки.

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