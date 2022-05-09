Депутат Европарламента указал на возросшую выгоду России от нефти и газа из-за санкций ЕС

Тьерри Мариани подчеркнул, что эмбарго на нефть и газ позволяет России зарабатывать деньги. При этом, европейские страны несут убытки.

Член Европарламента, бывший министр транспорта Франции Тьерри Мариани указал на возросшую выгоду России от нефти и газа из-за принятых западными странами санкций против нефтяной и газовой отрасли РФ. По его оценке, европейские страны понесли убытки, а возросшие цены на энергоносители сыграли на руку Москве. Об этом Мариани сообщил в эфире радио RMS.

Мариани подчеркнул, что эмбарго на нефть и газ позволяет России зарабатывать деньги. При этом, европейские страны несут убытки. Депутат вспомнил 2014 год. Он подчеркнул, что тогда из-за санкций французские фермеры стали экспортировать меньше продукции.

Напомним, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на территории Украины. Как отметил глава государства, Москва не планирует оккупировать украинские территории. Главной целью Кремля является демилитаризация и денацификация страны. На подобное решение российского лидера Запад отреагировал незамедлительно. Евросоюз ввел несколько пакетов санкций против РФ.

Ранее мы сообщили, что член Европарламента Мариани призвал ЕС прекратить вооружать Украину.

Видео: YouTube / RMC