Во Франции заявили, что возможные санкции против России затронут "Северный поток-2"

Это одна из контрмер Евросоюза.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что страны ЕС готовы ввести санкции против "Северного потока-2" в случае вторжения России на Украину.

По его словам, что это будет одна из контрмер, которая призвана показать России, что для страны несет серьезные риски военный конфликт на Украине. Однако глава МИД Франции считает, что Запад должен продолжить диалог с Москвой по данному вопросу.

Глава МИД Франции также подчеркнул, что для Европы возможный конфликт на Украине тоже будет иметь последствия. Может произойти очередной скачок цен на электроэнергию и газ.

Ранее в СМИ появилась информация, что ЕС и Британия разрабатывают санкции против новых газовых проектов России. Ограничения формируются на случай военного вторжения Москвы на территорию Украины.

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