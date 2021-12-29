Журналисты узнали подробности об ограничениях против РФ.

Financial Times: ЕС и Британия разрабатывают санкции против новых газовых проектов России. Журналисты издания заметили, что ограничения формируются на случай военного вторжения Москвы на территорию Украины. В этот раз мишенями для рестрикций должна стать отечественная газовая отрасль. Конкретно речь идет о будущих совместных проектах.

В СМИ упоминается о том, что Лондон и Брюссель обсуждают новые антироссийские меры воздействия при участии коллег из Вашингтона. СТраны готовы ввести конкретные ограничения на передачу технологий компаниям из России, занимающимися добычей природного газа. При этом сейчас британские и европейские предприятия активно сотрудничают с российскими энергетическими корпорациями в совместных проектах по разработке новых месторождения газа. Эти работы могут быть свернуты.

В издании предположили, что новые рестрикции существенно скажутся на деятельности в России иностранных нефтегазовых компаний. В качестве примера авторы материала привели работу французской Total, британских Shell и BP. Эти зарубежные компании направляют большой объем инвестиций в развитие газовой отрасли РФ.

Лондон и Брюссель готовы координировать усилия по вопросам внешней политики и стратегической безопасности несмотря на то, что Великобритания покинула ЕС.

СМИ: Белый дом решил пока отказаться от введения санкций против Путина.

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