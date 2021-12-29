СМИ: Белый дом решил пока отказаться от введения санкций против Путина

В Вашингтоне считают, что применение ограничений против президента РФ создаст "технические трудности".

Белый дом решил оставить на неопределенное время идею о применении санкции против президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает телевизионный канал CBS.

По информации источника, от введения санкций в отношении российского лидера отказались, так как в дальнейшем это бы создало "технические трудности".

США могут ввести санкции против Путина, но на данный момент Белый дом решил не делать этого <…> Если вы вводите санкции против тех, с кем хотите вести переговоры, как они будут путешествовать? В плане координации все тоже усложняется, сообщает CBS

Корреспондент телеканала Маргарет Бреннан считает, что Вашингтону следует оказать "давление на олигархов, близких к Путину", а именно ввести ограничения против их бизнес-структур и банковских счетов. Она уверена, предприниматели после этого "повлияют" на президента России.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американские санкции скажутся на "экономических интересах" руководства РФ.

Фото: kremlin.ru