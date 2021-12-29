Белый дом: санкции США скажутся на "экономических интересах" руководства РФ

Джен Псаки оценила данные о внедрении персональных ограничений против верхушки власти в РФ.

В Белом доме заявили, что санкции США скажутся на "деловых и экономических интересах" руководства РФ. Такое заявление перед журналистами сделала официальный представитель администрации президента Джо Байдена на регулярном брифинге в Белом доме. В случае предполагаемого военного вторжения Москвы на территорию Украины, Запад готов будет ввести против агрессора новые ограничения. Таким образом чиновница ответила на вопрос о санкциях против лично лидера РФ Владимира Путина.

Любой пакет санкций будет выходить далеко за рамки того, что было сделано в 2014 году. Это включает последствия для деловых и экономических интересов Путина и руководства российского правительства. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

В Белом доме напомнили СМИ о том, что внешняя политика американского правительства традиционно заключается в том, что чиновники публично не "исключают никакие варианты" до момента непосредственного введения санкций. Однако это не говорит о том, что все то, о чем говорилось администрацией, будет внедрено в первом пакете ограничений против РФ.

Псаки: США консультируются с союзниками о возможной переброске сил на восток Европы.

Фото и видео: Белый дом

