Псаки: США консультируются с союзниками о возможной переброске сил на восток Европы

В Белом доме рассказали о причинах введения в Европу дополнительных сил НАТО.

США консультируются с союзниками о возможной переброске сил на восток европейского региона. Такое заявление в рамках регулярного брифинга в Белом доме сделала официальный представитель администрации президента Джо Байдена. Джен Псаки оценила заявления о размещении дополнительных сил НАТО на Восточную Европу.

Дискуссии продолжаются с нашими партнерами, со странами "восточного фланга"...Мы никогда не говорили, что подобное возможно только в случае российского вторжения. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Ранее стало известно о том, что НАТО приводит собственные вооруженные силы в состояние боевой готовности. Североатлантический военный альянс планирует отправить дополнительные корабли и истребители в Восточную Европу. Эти меры реагирования связаны с ответом России на наращивание войск вблизи государственной границы с Киевом.

США: угроза санкций против России эффективнее их превентивного введения.

Фото: Белый дом

