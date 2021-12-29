США: угроза санкций против России эффективнее их превентивного введения

Джен Псаки оценила методы воздействия Вашингтона на Москву.

США считают, что угроза санкций против России эффективнее их превентивного введения. Об этом на регулярном брифинге с журналистами заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. Чиновница оценила возможность введения ограничений в отношении Москвы из-за напряженности вокруг Украины. На данный момент Вашингтон не планирует внедрять превентивные меры воздействия в качестве инструмента давления.

Псаки напомнила, что ранее официальные лица администрации Джо Байдена неоднократно говорили о готовности введения жестких санкций против РФ в том случае, если Москва решит напасть на территорию соседнего государства. СМИ попросили уточнить вопрос, готовы ли США заранее ввести эти ограничения до того момента, как РФ решится атаковать Киев.

Наша оценка такова, что это наиболее эффективно в качестве сдерживающего инструмента, а не что-то, что мы бы делали заранее. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что Минфин США на прошлой неделе ввел санкции против четырех граждан Украины, которые считаются связанными с российской деятельностью за границей. Также Вашингтон объявил о предоставлении Киеву дополнительной военной помощи. Белый дом рассматривает вопрос поддержания безопасности на восточном фланге Североатлантического военного альянса. В частности, речь идет о внедрении беспрецедентных мер по экспортному контролю.

Белый дом рассказал, что будет в письменных предложениях США для РФ.

Фото: Белый дом

