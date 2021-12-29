Белый дом рассказал, что будет в письменных предложениях США для РФ

Джен Псаки рассказала, как именно США ответят России по вопросу гарантий безопасности.

Белый дом рассказал, что будет в письменных предложениях США для России. Информацией с журналистами во время регулярного брифинга в Вашингтоне поделилась официальный представитель администрации президента Джо Байдена. Джен Псаки отметила, что Москва получит инициативы того, как обе стороны смогут укрепить чувство безопасности друг для друга. Речь идет идти не о простых ответах в ключе, как будто США заполняют анкету.

Мы изложим в письменном виде серьезную озабоченность, которую мы, союзники и партнеры испытываем в связи с действиями России, а также идеи о том, как мы можем реально укрепить чувство безопасности друг друга в будущем. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Чиновница заметила, что обсуждение ведется относительно снижения угроз и рисков, повышения прозрачности в действиях, а также продвижения контроля над вооружениями и укрепление доверия между РФ и США. Американцы координируют свои усилия с партнерами и союзниками. Известно, что министр по внешней политике России Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен встретятся снова для продолжения диалога.

Псаки оценила возможность эвакуации граждан США с Украины.

Фото: Белый дом

